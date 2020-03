20-årige Victor er DK's dygtigste kaffebrygger: Her er hans bedste tips

VIDEO: På trods af at han blot er 20 år gammel, er Victor Fabricius Trangeled Kristensen blevet danmarksmester i kaffebrygning for anden gang.

For mange kan det være svært at komme ud ad døren om morgenen, hvis der ikke er røget en kop kaffe indenbords først.

Sådan er det egentlig ikke for 20-årige Victor Fabricius Trangeled Kristensen fra Aarhus, for han drikker faktisk ikke specielt meget kaffe. Alligevel er han netop blevet kåret som danmarksmester i kaffebrygning for andet år i træk.

- Det er nok den bedste kaffe, jeg har lavet i hele mit liv, så jeg er mega tilfreds med det hele, siger den regerende danmarksmester til TV2 ØSTJYLLAND dagen derpå.

Hele weekenden er Danish Coffee Festival blevet afholdt i København, og det var altså der, den unge aarhusianer endnu en gang snuppede titlen som Brewers Cup Champion.

- Det føles fantastisk som altid. Det er en konkurrence, jeg har lagt rigtig meget energi i, specielt i år fordi jeg ikke længere går i gymnasiet, siger Victor Fabricius Trangeled Kristensen.

Sejren betyder, at han igen får chancen for at dyste mod verdens bedste kaffebryggere til VM i Australien. Sidste år deltog han i VM i Boston, hvor han endte som nummer 16 ud af 46.

Vandkvalitet og temperatur er vigtigt

Når Victor Fabricius Trangeled Kristensen dyster i konkurrencer eller bare generelt brygger kaffe på sin arbejdsplads, kaffebaren La Cabra i Aarhus, er det med råvarer af højeste kvalitet.

Men er man typen der bruger den billige pulverkaffe fra supermarkedet, så har den garvede kaffebrygger alligevel et par tips til, hvordan man kan forbedre smagsoplevelsen.

Victor Fabricius Trangeled Kristensen drikker kun én kop kaffe om dagen, men han brygger mange flere. Både på sit arbejde i en kaffebar og som forberedelse til konkurrencer.

- Man kan vælge at kigge på sin vandkvalitet. Både for sin kaffemaskines skyld, men også for kaffens skyld. Hvis man bruger noget renere vand med færre mineraler i, så kan kaffemaskinen leve i længere tid, og man får faktisk også nogle renere og mindre bitre smage i sin kop, siger han.

Derudover er der også lidt at hente ved ikke at øse op i kaffekoppen, straks efter elkedlen slår fra.

- Det er noget, man ikke tænker så meget over, men hvis man bruger lidt koldere vand, for eksempel 90 eller 85 grader, så undgår man, at man får nogle af de her ristede smage i mørkristet kaffe ud, siger Victor Fabricius Trangeled Kristensen.

Han mener dog aldrig, at filterkaffe og pulverkaffe kommer til at smage, så fuglene synger.

- Det er lidt ligesom, at man ikke kan lave en god vin på dårlige druer. Potentialet for den slags kaffe er ikke højt nok. Så snart man bruger mere energi på at plukke det ordentligt, sortere det ordentligt og riste det ordentligt, så kan man få et højere potentiale i sin kaffe, siger han.