20-årig stukket ned i villakvarter

En 20-årig mand fra Djursland blev torsdag ved 23-tiden overfaldet og stukket ned med kniv i et villakvarter på Rolsøvej i Risskov.

Den 20-årige blev indlagt med flere skader men dog hurtigt meldt uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi.

Betjente kom hurtigt til stedet og fik afspærret området, mens der blev søgt efter spor og foretaget afhøringer af vidner.

- Vi har efterforsket sagen intensivt hele natten for at finde frem til gerningsmanden og få et klarere billede af, hvad der skete. Der er intet, der tyder på, at overfaldet skulle være banderelateret, og ud fra de oplysninger vi har, virker det tilfældigt, at overfaldet netop er sket på Rolsøvej, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Han tilføjer, at det er politiets opfattelse, at der ikke er tale om et tilfældigt offer.

TV2 Østjylland arbejder på en uddybende kommentar fra politiet.