20-årig sigtes for drabsforsøg efter skud på åben gade i april

Politiet udtalte i april, at der formentlig var tale om et skyderi med tråde til en konflikt i et kriminelt miljø.

- Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme, lød det i april fra vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup.

Østjyllands Politi oplyser, at man i øjeblikket ikke har yderligere kommentarer til sagen. Det er derfor uvist, præcis hvilken rolle politiet mener, at den 20-årige har haft i skudepisoden.