20-årig gemte sig for politiet - i et træ

Natten til onsdag klokken 00.28 blev en af politiets patruljer opmærksom på en mand, der kørte rundt i en udlejningsbil på Gammel Horsensvej i Tranbjerg.

Da betjentene foretog en u-vendig for at standse bilen, satte bilisten farten op for at stikke af. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Bilisten nåede at få et forspring, men længere henne ad vejen fandt politiet bilen, som var blevet efterladt med døren åben. Bilisten var væk - og betjentene kunne ikke umiddelbart finde frem til bilisten. Derfor blev en hundepatrulje tilkaldt.

Flere sigtelser

Politihunden ledte betjentene gennem en mark og videre ind i et grønt læbælte, hvor den begyndte at gø foran et træ. Og ganske rigtigt sad bilisten - en 20-årig mand - oppe i træet og gemte sig.

Efter han blev opdaget, kom han selv ned fra træet. Derefter blev han anholdt.

Hunden snusede sig også frem til en kniv i nærheden, som den 20-årig nu er sigtet for at besidde. Han er desuden sigtet for kørsel uden førerret. Det viste sig, at manden havde brugt en bekendts kørekort til at leje bilen, og derfor har han også fået en sigtelse for personelfalsk.