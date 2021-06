20-årig flugtbilist stilles mandag for en dommer

Han har været efterlyst af politiet siden fredag aften, hvor han påkørte en betjent i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj. Betjenten kom alvorligt til skade, mens bilisten fortsatte sin flugt væk fra stedet.

I løbet af søndagen kom politiet på sporet af, hvor den 20-årige befandt sig. Det resulterede i, at han klokken 23.43 blev anholdt på en adresse i Brabrand.

Stilles for dommer senere i dag

Politiet oplyser, at den formodede flugtbilist senere mandag vil blive stillet for en dommer.

Det sker klokken 13.00 ved Retten i Aarhus.

- Vi har henover weekenden efterforsket intensivt, både med henblik på at få afklaret selve hændelsesforløbet og for at finde frem til den formodede flugtbilist. Vi er derfor meget tilfredse med, at der nu er foretaget anholdelse i sagen, siger politidirektør Kirsten Dyrman i pressemeddelelsen.