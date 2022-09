20-årig dømt for flere bombetrusler - sendte en til sin skole

Det skete, da Retten i Aarhus kendte ham skyldig i bombetruslerne samt besiddelse af hash og for at have benyttet en klassekammerats login til den pågældende skoles intranet.

- Det er en trist sag, som mange personer er blevet berørte af, og med baggrund i de psykiatriske undersøgelser af den 20-årige er jeg tilfreds med, at han nu er blevet idømt behandling, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy i en skriftlig kommentar.

Gentagne trusler

Den 20-årige blev i februar anholdt, efter han havde meldt sig selv til politiet og fortalt, at det var ham, der stod bag truslen mod Retten i Randers. Det skrev Østjyllands Politi i døgnrapporten for den 23. februar i år.