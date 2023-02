19 hunde fjernet fra mand - får lov til at beholde én

- Vi skal hjælpe dyrene ved at stoppe ulykken, og det gør vi ved at hjælpe ejeren. Derfor samarbejder vi med de sociale myndigheder og politiet, siger Rolf Nordentoft.

De frivillige fra Dansk Dyreværn Aarhus mødte op på adressen for at redde hundene, og det gjorde de i samarbejde med politiet og de sociale myndigheder.

- Der var tale om en mand, hvor tingene var vokset over hovedet på ham. Han havde brug for hjælp, siger Rolf Nordentoft, leder ved Dansk Dyreværn Aarhus.

Ikke den første tragedie

Tilbage i december reddede Dansk Dyreværn Aarhus 16 Dansk Svenske gårdhunde i en sag, der ligner denne meget. Ejeren af hundene var blevet gammel og tingene var ifølge Dansk Dyreværn Århus vokset ham over hovedet, præcist ligesom den sag, de for nyligt har været ude ved.

- Det er desværre menneskelige tragedier, der ligger bag i begge sager. Det er vigtigt, at man får råbt om hjælp i tide.

Begge ejere var ifølge meget Dansk Dyreværn Århus meget flove over, at det havde nået så vidt, at deres hunde var begyndt at have det dårligt.

Der er i begge sager ikke tale om vanrøgt. Ejerne har ikke været onde ved deres hunde, men i begge tilfælde har ejerne ikke fået råbt om hjælp i tide og har derfor haft fået flere hunde, end de kunne passe ordentligt på.

- Det er vigtigt, at man får råbt om hjælp i tide, så snart man synes, at der er noget galt, så skal man ringe til os. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger Rolf Nordentoft.

Ejerne skammede sig i begge tilfælde over, at det var kommet så langt ud, men var også lettede over, at hundene nu fik hjælp.