19-årigt 'bæst' kæmper for sin store OL-drøm

- Der er ikke meget tid til at gå i skole, men heldigvis er jeg på Team Danmark-linjen. Det er ikke nemt, men skolen er gode til at hjælpe, fortæller han.

Når Johan Søe ikke er ude at høste medaljer i udlandet, så går han i 3.g på Marselisborg Gymnasium, og det kan være svært at balancere tiden mellem studie og stævner.

- Mit mål er helt sikkert at blive verdensmester, og jeg drømmer om at blive OL-mester i 2024, siger han.

Det unge talent er superstolt af at have modtaget prisen, men dvæler ikke ved succesen.

Johan Søe fokuserer for tiden karrieren på disciplinen IQFoiL, hvor surfbrættet løftes op og "svæver" over vandet, når der er fart på.

Klassekammeraterne synes da også, at det er vildt, at den unge U21-verdensmester så sjældent er i skole.

Team Danmark-linjen er et tilbud til unge elitesportstalenter, der får hjælp til at kombinere gymnasielivet med træningen.

- Nu skal man jo prale lidt. Det tager normalt folk lang tid at komme i top-30, mange af sejlerne er over 30 år, men jeg er der allerede, og jeg er kun 19 år.

- Jeg tror, det er en kombination af, at jeg blev meget stor i en tidlig alder, og så at jeg nu er oppe og lege med de store drenge.

Johan Søes kælenavn "The Beast", mener han, kommer af, at han er noget større end andre windsurfere.

Johan "The Beast" Søe blev i 2022 europa- og -verdensmester i windsurfing slalom for U21 og europamester i det nye IQFoiL for U21.

Investerer i fremtiden

Sammen med titlen som Årets Sejlsportstalent 2022 følger der 30.000 kroner, men Johan vil ikke ødsle dem væk, de skal investeres i karrieren.

- Jeg kommer til at bruge dem på min nye varevogn, så jeg kan rejse rundt med alt mit udstyr, når jeg skal træne og til stævne i Europa, siger Johan Søe.

Der er rigeligt grej, der skal holdes styr på, og nogle af de boards, Johan sejler på, koster op til 16.000 kroner per styk.

Selv sammenligner han det lidt med Formel 1, for det er meget dyrt.

- Man skal huske på, at jeg ikke får nogen løn, så jeg er nødt til at have nogle sponsorer, siger han og tilføjer, at han håber lønnen så kommer senere.

Johan ”The Beast” Søe træner til daglig i Aarhusbugten og er tilknyttet sejlsportscenteret på Aarhus havn.