19-årig sigtet - viste falsk coronapas på skole

En 19-årig mand er blevet sigtet for dokumentfalsk for at have fremvist et falsk coronapas på skolen Aarhus HF og VUC, hvor han går.

En vagt, der kontrollerer coronapas ved indgangen til skolen, opdagede onsdag, at der var noget galt med coronapasset på den 19-åriges mobiltelefon.

Vagten tog et billede af coronapasset, eleven blev sendt hjem, og politiet blev tilkaldt.