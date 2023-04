19-årig motorcyklist stilles til ansvar efter flugt fra politiet

En 19-årig mand fra Aarhus bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor politiet vil have ham varetægtsfængslet efter et flugtforsøg torsdag eftermiddag.

Manden blev af en politipatrulje set kørende på en stjålet motorcykel i krydset mellem Sigridsvej og Astridsvej i det vestlige Aarhus, og betjentene signalerede med horn og lygter, at han skulle holde ind til siden.

I stedet valgte han at gasse op, og det blev starten på en hektisk jagt hen over nogle minutter fra klokken 15.42 til 15.50. Da påkørte manden en varevogn nær Nordre Ringgade og Randersvej, hvorefter han forsøgte at stikke af til fods.

- Det lykkedes ikke. Vores folk fik løbet ham op og anholdt ham, hvorefter han blandt andet blev sigtet for en lang række færdselsforseelser, for at forsøge at stikke af og for at have bragt andres liv og førlighed i fare, forklarer kommunikationsmedarbejder Emil Sørensen fra Østjyllands Politi.

Over for rødt og tæt på fodgængere

Turen gik blandt andet ad Klokkervej, Tingvej, Haslevej, Fenrisvej, Paludan Müllers Vej og Vestre Ringgade. Her blev kørt over for rødt, på fortovet, for hurtigt og tæt på andre køretøjer og personer.

- Undervejs i jagten nåede han op på hastigheder langt over det tilladte, ligesom flere fodgængere var tæt på at blive påkørt. Derfor efterlyste vi i går vidner til episoden, og det har fået flere til at henvende sig. Det er vi meget glade for, siger Emil Sørensen.