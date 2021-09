19-årig har meldt sig i voldssag

Fredag formiddag har en 19-årig mand meldt sig selv til politiet, efter han torsdag blev efterlyst for at være involveret i to voldssager i Aarhus om natten den 7. august.

En 21-årig mand blev allerede den 7. august varetægtsfængslet for at have begået to voldelige overfald i Aarhus midtby natten forinden.

I begge tilfælde havde en anden person dog ifølge vidner medvirket, og ham har Østjyllands Politi ledt efter siden.