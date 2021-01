19-årig forsøgte at stikke af fra bøde og brækkede buskontrollørs finger

Kontrolløreren valgte derfor at fastholde den 19-årige mand, der havde kæmpet så kraftigt imod, at kontrolløreren havde brækket tommelfingeren.

Vidner i bussen kunne berette, at den 19-årige havde hidset sig op, da kontrolløreren ville udskrive en bøde til ham, hvilket ikke stemmer helt overens med hans egen forklaring.

- Han erkender selv, at han har været højrøstet og aggressiv, men han føler, at kontrollørerne havde en aggressiv adfærd over for ham, og at det fik ham op i det røde felt, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.