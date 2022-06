180 ulovlige lattergaspatroner fundet i kiosk

- Det er efterhånden sjældent, at vi finder store mængder lattergas ulovligt til salg i butikker. Vi er glade for, at Skattestyrelsen henvendte sig med deres observation, der medvirkede til, at der nu er 180 færre lattergaspatroner i omløb, siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kioskejeren forklaret de mange lattergaspatroner med, at han ikke havde fået dem returneret efter det blev ulovligt at sælge dem i 2020.