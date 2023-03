18-årig tiltalt for at planlægge overfald på LGBT+-personer

Politiet skriver i anklageskriftet, at manden blev anholdt om aftenen den 25. november sidste år. Og at hans forberedelser derfor "mislykkedes".

Han gik ifølge anklageskriftet også forbi et sted, der tilhører en LGBT+-forening, mens han havde en springkniv. Cirka samtidig skal han have lagt et billede op på Telegram af en udfoldet springkniv og skrevet, at "der er en gammel, men gennemprøvet metode."

Manden er blandt andet tiltalt for forsøg på vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Han er også tiltalt for forsøg på brandstiftelse og for trusler, og det skal være sket med baggrund i andres seksuelle orientering.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne.

Forperson i LGBT+Huset i Aarhus Michael Sørensen-Bech finder det alvorligt, at der kan være lagt op til at blive brugt våben mod LGBT+-personer.

- Det er en ubehagelig nyhed at få at vide, at man som LGBT+-person i Aarhus kan risikere at blive overfaldet eller udsat for voldelige angreb af personer, der måske kommer ud af det blå, siger han.

Flere tilfælde

I december har der været to andre sager, da to homoseksuelle mænd blev overfaldet foran mødestedet Sappho i Mejlgade i Aarhus, og stedet blev udsat for hærværk.

- Man kan sagtens føle sig tryg som LGBT+-person i Aarhus, men med de overfald og hærværk, der var i december, gør det, at man lige så stille får en krybende, irriterende følelse af, at man ikke er tryg i den by, man bor i.

- At man ikke tør være sig selv, når man går ud fra sit eget hjem og gå hånd i hånd eller kysse sin partner, hvis det er en af samme køn, siger Michael Sørensen-Bech.

Han fortæller, at LGBT+Huset efter sagerne i december har været i dialog med Østjyllands Politi. Samtidig mener han, at der er brug for at uddanne unge mennesker bedre til at forstå andre seksualiteter og kønsidentiteter.

Sagen mod den 18-årige skal behandles ved Retten i Aarhus. Men det er endnu uvist hvornår.

Anklagemyndigheden vil under retssagen nedlægge påstand om, at den 18-årige skal idømmes en fængselsstraf. Anklageren tager desuden forbehold for at kræve manden udvist.