18-årig kørte rundt med kniv hængende om halsen

Hvad manden erinde var med halskniven, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke sige noget om.

Kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Janni Lundager, fortæller dog, at de tidligere har oplevet, at folk ikke har vist, at de var ulovlige.

- De (halsknivene, red.) har på et tidspunkt været meget populære Counter-Strike-knive, og vi har før oplevet, at unge mennesker ikke har troet, at de var ulovlige, men det er de, for man kan med et tag trække dem ud af etuiet.

- Det er farligt, fordi de er enhåndsbetjente, siger hun.