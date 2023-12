18-årig kørte pige ned og stak af

Torsdag morgen blev en pige på otte år ramt af en bil i et fodgængerfelt i krydset Åby Ringvej og Gudrunsvej i Brabrand.

Pigen og faren gik overfor grønt lys, da en bilist foretog et venstresving og ramte pigen med lav fart. Hun væltede omkuld, men kom ikke alvorligt til skade.

Bilisten standsede dog ikke, men kørte fra stedet uden at tage kontakt til pigen og hendes far.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det varede dog ikke længe, før politiet fik opsporet en 18-årig mand ved hjælp af vidner, der havde noteret sig mandens nummerplade.

Manden blev fundet på sin adresse i Brabrand, hvor han erkendte, at han var kørt fra stedet, efter at have ramt den otte-årige pige.

Han blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt og for ikke at have overholdt sine forpligtelser i forbindelse med et færdselsuheld.