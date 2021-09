18-årig fængslet for besiddelse af skarpladte våben

Tre skarpladte våben og en ung mand. Det lyder som en dårlig kombination, og det mener Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi også, som mandag formiddag havde begæret dørene lukket til et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Her blev en 18-årig mand stillet for en dommer. Det skete ifølge politiet på en sigtelse under "særligt skærpende omstændigheder", da den unge mand er sigtet for at have været i besiddelse af to skarpladte pistoler og en revolver.

Fængslet til oktober

Af hensyn til den videre efterforskning havde anklagemyndigheden begæret dørene lukket, og det fik de medhold i, hvorfor det er sparsomt med detaljer i sagen.

Østjyllands Politi har dog her til eftermiddag via Twitter oplyst, at den 18-årige blev varetægtsfængslet i knap fire uger frem til den 1. oktober. Han nægter sig skyldig og overvejer at kære varetægtsfængslingen til Vestre Landsret.

Ifølge Østjyllands Politi sidder en 17-årig mand i forvejen varetægtsfængslet i den samme sag.