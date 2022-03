1.700 protester var ikke nok: Nu marcherer de mod havnen

Kærlighed til kysten

Nogle tænker måske, at du kæmper imod det her projekt, fordi det vil ødelægge din egen udsigt og at prisen på din bolig vil falde. Hvad siger du til dem?

- Nej, jeg ligger så langt ude, at det ikke berører min udsigt, så helt personligt tror jeg, at min boligs pris stiger, men jeg gør det, fordi jeg elsker området og naturen. Jeg synes, det er et fattigt livssyn, hvis man ikke kan kæmpe for naturen, hvis man bor i området, siger Svend Erik Kristensen og tilføjer:

- Jeg tror, de fleste af dem, der kommer i dag og kæmper imod, bruger området. Og på den måde har vi alle noget i klemme.