17-årig kvinde anholdt - solgte kokain foran patrulje

En specialpatrulje fra Østjyllands Politi blev mandag middag opmærksom på tre personer, der så ud til at være midt i en narkohandel på en p-plads i Tranbjerg ved Aarhus.

To ældre mænd stod ved en bil med en ung kvinde bag rattet, da betjentene skred ind, da kvinden overdragede stofferne til de to mænd.

Patruljen fandt en mindre mængde kokain i lommerne på de to mænd på 62 og 59 år, der erkendte, at de netop havde købt stofferne af den unge kvinde i bilen.

Forældre underrettet

Kvinden i bilen viste sig at være en blot 17-årig ung kvinde. Hun havde flere salgsposer med kokain og nogle tusinde kroner i kontanter i sin bil.

Hun blev sigtet for at sælge narko, for besiddelse af euforiserende stoffer, da hun havde en mindre mængde tramadol på sig.

Slutteligt fik en sigtelse for at køre i bil uden en ledsager i bilen.

Kvindens forældre og de sociale myndigheder blev underrettet.