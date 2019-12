17-årig kom med dødstrusler og slog betjent i ansigtet

2. juledag sluttede dramatisk på et værested i Jægergårdsgade i Aarhus. Østjyllands Politi fik klokken 19.02 en anmeldelse om en aggressiv 17-årig.

- Efter nogle uoverensstemmelser med en medarbejder, truer den 17-årige ham. Han siger, at han vil stikke en kniv i halsen på medarbejderen, fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da de visiterer ham, finder de en kniv og en patron fra en pistol. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

Den 17-årige havde sammen med to af hans venner angiveligt forsøgt at købe ulovlige stoffer på stedet.

Da politiet ankommer, finder de hurtigt manden stående tæt på værestedet. Her bliver han igen aggressiv og slår en af betjentene i ansigtet.

Læs også Kvinde omkommet i brand

Sigtet for trusler og vold

Udover at slå betjenten, råber han også flere trusler mod politiet.

- Da de visiterer ham, finder de en kniv og en patron fra en pistol, siger Jakob Christiansen.

Læs også Politiet får hjælp fra ind- og udland i efterforskning af kvindes død

Manden bliver sigtet for både trusler mod medarbejderen og politiet, for vold mod politiet og for ulovlig kniv- og våbenbesiddelse. Derudover sigtes han for at modsætte sig anholdelse og for at fornærme politiet.

Den 17-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag kl. 11.30.