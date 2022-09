161 idømt forbud: Minister vil udvide lov om nattelivszoner

For præcis et år siden trådte de første nattelivszoner i kraft i København, hvori kriminelle kan idømmes et forbud mod at opholde sig.



Siden er 20 zoner oprettet - blandt andet i Aarhus, Randers, Silkeborg og Horsens. I alt er 161 personer idømt et nattelivsforbud, siden zonerne blev indført, viser tal fra Justitsministeriet. De dømte må ikke opholde sig i nattelivszonerne i nattetimerne mellem midnat og klokken 5.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vurderer, at loven "fungerer godt".



- Hvis du eksempelvis har været meget voldelig og overfaldet en person i nattelivet, så ved siden af den normale dom, du kan få i retssalen, kan dommeren også banke i bordet og sige, at derudover må du ikke opholde dig i de her nattelivszoner de næste to år, forklarer Tesfaye om loven.

Vil have narkokriminalitet med

Han ønsker at udvide den til også at omfatte narkokriminalitet i nattelivet. Det fremgik af regeringens forslag til en ny bandepakke, der blev præsenteret 23. august.

- Det synes jeg er en klog retspolitik, som dels straffer folk og dels signalerer, at det natteliv, som man har været med til at ødelægge for andre, får man en karantæne fra.

Præcis, hvor godt nattelivsforbuddet har virket, kan der dog ikke sættes tal på.

- Det har jo kun fungeret et år, men indtil videre ser det ud til at fungere rimelig godt. Men jeg er heller ikke så naiv at tro, at der slet ikke vil være nogen, der overtræder forbuddet. Men så kan man selvstændigt straffes for det.

Vil følge det tæt

- Vi er ikke et sted endnu, hvor man kan sige, at så stor en procentdel overtræder forbuddet, for mange af de forbud, som folk har fået, har de fået i løbet af de sidste måneder og uger, fordi det er så ny en lovgivning, siger Mattias Tesfaye.

Han vil "følge det tæt", om forbuddene rent faktisk overholdes.

- Men indtil videre er der ikke nogen, der har kommet og sagt til mig, at folk er fløjtende ligeglad med det her forbud, siger justitsministeren.

Muligheden for at indføre nattelivszoner og idømme nattelivsforbud blev vedtaget i en lovændring 1. juli sidste år.

Et nattelivsforbud gælder fra midnat til klokken 5 i zoner udpeget af politiet.

