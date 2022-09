16-årig AaB-fan blev frarøvet trøje: Nu sender AGF-fans gavekort nordpå

- Jeg bliver sur og ked af det, og jeg håber ikke, det er en tendens, der skal til at være blandt AGF-fans igen.

Sådan lød reaktionen fra Søren Nielsen, da en ung AaB-fan blev frarøvet sin fodboldtrøje efter weekendens kamp.

Søren Nielsen har været AGF-fan i 35 år, og han har set både gode og dårlige tider. Episoden i weekenden gav ham og en med-fan en idé.

- Den her unge mand (AaB-fan'en, red.) har haft det rigtig skidt efterfølgende. Vi var nødt til at gøre noget for ham. Han skal ikke være bange for at tage til Aarhus igen, siger Søren Nielsen om baggrunden for den indsamling, han og kammeraten satte gang i på en Facebook-side for AGF-fans.