15-årig sparkede yngre drenge og truede med kniv

En 15-årig dreng blev tirsdag anholdt og sigtet for et groft overfald på to yngre drenge på 12 og 13 år.

Episoden udspillede sig søndag eftermiddag 14.30 på boldbanerne Jernaldervej i Aarhus V. Her overfaldt den 15-årige sammen med to medgerningsmænd drengene med gentagne knytnæveslag og spark i hovedet og på kroppen.