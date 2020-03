13 særlige forsorgspladser til hjemløse smittet med coronavirus

Hjemløse er i særlig risiko, hvis de smittes med coronavirus.

- Lige nu har vi ikke kendskab til, at der er virus i udsattemiljøet, siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S).

Læs også Allan skal sove på gaden: - Det er rigtig svært at være hjemløs i disse tider

Men hvis eller når det sker, så skal kommunen være klar til at kunne tage sig af dem.

- Vi skal have karantænepladser, hvor det er forsvarligt at have borgerne, og hvor medarbejdere kan komme til dem, siger Kristian Würtz til TV2 ØSTJYLLAND.

Der etableres i alt 13 pladser, som er afskærmet fra resten af beboerne og med egen indgang og seperate toiletforhold for at undgå smittespredning.

10 målrettes voksne på Forsorgshjemmet Østervang. Tre pladser er beregnet for unge og indrettes på Ungeherberget Malmøgade.

Det er forebyggende. Så er vi klar, når trykket kommer. Kristian Würtz (S), rådmand.

- Det er forebyggende. Så er vi klar, når trykket kommer, siger rådmand Kristian Würtz (S).

De 10 af pladserne målrettes de voksne hjemløse og tre til de unge.

- Så vi ikke blander målgrupperne, fortæller rådmanden.

Hjemløse ekstra presset

Lige nu er det ekstra hårdt for de udsatte og hjemløse, da der er rift om pladserne på herberger og forsorgshjem.

Regeringen har vedtaget, at man kun må være 10 personer samlet på ét sted, og det rammer også de hjemløse. Derfor har Aarhus Vinterherberg ekstraordinært åbent indtil slutningen af april.

Allan Jensen er hjemløs og misbruger. Han er nervøs for at blive smittet med coronavirus.

I Aarhus Kommune prøver de at tage deres forholdsregler, så de hjemløse ikke bliver ramt af coronavirussen.

- Vi har opnormeret på vores gadeindsats og appeleret til de bruger af værestederne, som har eget hjem, at de opholder sig der. Så kan de hente eller få bragt mad ud til dem, fortæller Kristian Würtz til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Traditionsrig virksomhed fyrer 100 ansatte

Der er oprettet en hotline til Værestedet Jægergårdsgade, som har en tæt kontakt til de borgere, som er hjemme i egen bolig, fortæller rådmanden.

Tilbud til hjemløse: Byens kommunale forsorgshjem er alle åbne. Der er fokus på at minimere smittespredning mellem beboere og personale og på at minimere brugen af personaleressourcer.

Indretning af 13 særlige forsorgspladser for borgere med COVID-19.

Mulighed for 10 ekstra pladser, hvis behovet opstår.

Værestedet i Jægergårdsgade har reduceret åbningstiden og opfordrer borgere med egen bolig til ikke at komme - dette for at passe på sig selv og andre. Værestedet har fortsat åbent alle ugens dage.

Kirkens Korshær har åben på døgnvarmestue, ungeherberg, stofindtagelsesrum og det grønlandske værested. Der er reduceret åbningstid på døgnvarmestue.

Midlertidig opnormering af opsøgende medarbejdere på gaden. Se mere

Hvis der bliver brug for det, så har Aarhus Kommune yderligere 10 pladser klar i støbeskeen på forsorgshjemmene Tre Ege og Nordbyen.

01:38 VIDEO: Coronavirussen har skåret på herbergenes pladser, og derfor er det svært for hjemløse at finde tag over hovedet. Arkiv den 19. marts 2020. Luk video

Socialforvaltningen oplyser desuden, at de har løbende møder med Aarhus Kommunes Udsatteråd, den regionale psykiatri og de hjemløses organisation, SAND, for at drøfte udviklingen og eventuelt behov for nye initiativer.