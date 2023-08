1200 styk amerikansk militærudstyr kommer til Aarhus

- Det glæder mig, at den amerikanske hær har været så tilfreds med vores værtsrolle i januar, at man har tillid til, at vi i Aarhus igen kan hjælpe med en helt nødvendig militær operation.

- Det er godt at vide, at vi som by kan yde vores bidrag ind i den voldsomme situation, Europa befinder sig i. Det er afgørende vigtigt, at vi i en svær situation demonstrerer vores vilje til at understøtte vores allierede og NATO.

- Jeg kan kun opfordre til at tage godt imod vores gæster. De gør en kæmpe indsats – på Aarhus’ og hele Danmarks vegne.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.