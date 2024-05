12 anholdt: Mistænkt for hvidvask i millionklassen

12 mænd er tirsdag blevet anholdt i en stor aktion, hvor politiet slog til mod flere adresser i blandt andet København og Aarhus. Det skriver Ritzau.

Mændene er mistænkt for at være indblandet i hvidvask for ikke under 900 millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Aktionen blev indledt klokken 10.30 tirsdag formiddag.

I alt blev der slået til mod 19 adresser i København, Hvidovre, Skovlunde og Aarhus.

Også en adresse i Sverige har været omfattet.

Der blev ved aktionen beslaglagt et større millionbeløb, skriver politiet. Det præcise beløb oplyses ikke.