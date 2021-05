12-årig øver seks dage om ugen: Jeg elsker det

Seks timer om dagen. Seks dage om ugen. 12-årige Oskar Mehlbye og Bertram Jarkilde knokler for at blive klar til præmieren på Charlie og Chokoladefabrikken på Aarhus Teater.

De to deler hovedrollen, som drengen Charlie og har siden de fik rollen i september tilbragt virkelig mange timer til prøverne.

- Det er en kæmpe rolle for de to drenge. De er til prøver her fra 12 til 18, så det er meget omfattende, siger Rune David Grue, der er instruktør på Charlie og Chokoladefabrikken.

For børneskuespillere er det helt almindeligt, at lade to børn deles om en rolle, da det er for hård en opgave for børn at spille hver aften.

På trods af det hårde slid er drengene vilde med teater.

- Jeg har elsket skuespil og teater siden jeg var 2-3 år gammel, siger Bertram Jarkilde.