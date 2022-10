108 blitzet på en vej

Mere end 100 bilister kørte hurtigere end den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen i de syv timer, fotovognen stod på Valhalsvej i Åbyhøj ved Aarhus.

Fra klokken 15.30 til 22.30 kørte 108 bilister for stærkt og kan snart se frem til at få en bøde og et tilhørende billede i indbakken.

Ni af dem kan se frem til et klip i kørekortet, mens en bilist står til en betinget frakendelse af kørekortet, da hans bil kørte lige under 100 kilometer i timen. Altså tæt på dobbelt så stærkt som tilladt.

En anden bilist præsterede at køre 105 kilometer i timen forbi fotovognen, der stod i en byzone med maksimalt 50 kilometer i timen.

Der gjorde han sig skyldig i vanvidskørsel og kan se frem til at miste sit kørekort, en tur i fængsel og en konfiskation af sin bil.