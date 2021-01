1000 nye arbejdspladser på vej: Nemlig.com bygger østjysk center til trecifret millionbeløb

Onlinesupermarkedet Nemlig.com investerer et trecifret millionbeløb i et distributionscenter ved Aarhus.

Det oplyser Nemlig.com i en pressemeddelelse.

Investeringen er virksomhedens største til dato. Der forventes at blive skabt 1000 nye job i forbindelse med det nye center. Det vil efter planen være klar til åbning i 2022.

Det nye center bliver på 30.000 kvadratmeter - svarende til lidt mere end fire fodboldbaner. til TV2 ØSTJYLLAND oplyser nemlig.com, at det nye center efter planen skal placeres i Årslev ved siden af Stark vest for Aarhus.

I dag pakkes alle Nemlig.com's varer fra et distributionscenter i Brøndby, hvor de køres ud til det meste af landet, men det nye center vil betyde, at kunder på Fyn og Jylland får flere tider at vælge imellem til levering af varer.