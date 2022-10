100 brandfolk og en presset tagkonstruktion: Hvad sker der egentlig i Studstrup?

Det er fortsat et fuldtidsarbejde for Østjyllands Brandvæsens mange brandfolk at holde branden i Studstrupværket i skak.

Og det går, som det skal, fortæller indsatsleder Sune Andersen.

- Det er gået godt med at tage piller ud i løbet af natten, og det er det også her i morges, så det kører rigtig godt med at få pillerne ud, fortæller indsatslederen.

Brandfolkene arbejder på siloen i døgndrift, og branden er dækket 24 timer i døgnet. Der arbejdes i turnus med tre-fire skift, så mandskabet hele tiden er friske nok til at varetage opgaven.

- Vi har inddelt døgnet i sekvenser. Det vil sige, at vi løbende skifter ud i mandskabet, og vi forventer, at det kommer til at køre i flere dage. Hvor mange dage kan jeg ikke komme nærmere, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.