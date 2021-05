10 knallerter konfiskeret efter 'knallert ræs' i boligområde

Alle 10 knallerter vil nu blive undersøgt for, om de er ulovlige, og så vil efterforskningen vise, om der er nogle af de 20 mænd, der skal sigtes.

- Vi undersøger, om de er konstruktivt ændrede - for eksempel ved at kigge på, om de kan køre for hurtigt. Der var i hvertfald én af knallerterne, der var brugsstjålet, så vi skal have undersøgt det her til bunds.

Østjyllands Politi har generelt fået flere anmeldelser om knallerter til ulempe, efter at vejret er blevet bedre.