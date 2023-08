”02 til ledelsen”: Elever har indledt strejke på gymnasium

Udenfor gymnasiet stod også rektor og bestyrelsen, kan TV2 Østjyllands reporter på stedet berette.

Ifølge eleverne er de nervøse for en, ifølge eleverne, alt for stor udskiftning blandt lærerne. Flere arbejdspladsvurderinger fra de seneste år har dumpet arbejdsmiljøet, og en rapport fra Arbejdstilsynet fra januar 2023 viser, at 13 lærere føler sig krænket på arbejdspladsen. Der er omkring 80 lærere på gymnasiet.



Nogle elever har ifølge dem haft fem matematiklærere på de tre gymnasieår.

- Vores budskab er, at vi selvfølgelig gerne vil kæmpe for vores uddannelse, og for at vi har en god uddannelse, hvor vi kan beholde vores lærere og få mest muligt ud af dem fagligt, forklarede Julie Bak, der er medarrangører sammen med resten af 3.ms1, forud for demonstrationen.

Rektor har kaldt kritikken for en medieskabt storm i et glas vand.

- Vi har som mål at have så få lærerskift som muligt. Men på så stor en arbejdsplads som denne, vil der være udskiftning. Det er der altid, lød det forleden fra rektor Kirsten Skov.