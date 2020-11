To mænd fra Aarhus tiltalt i sag om drabsforsøg mod Paludan

Den 53-årige mand er desuden tiltalt for trusler mod de tilstedeværende polititjenestemænd og for overtrædelse af knivloven.

En 41-årige mand er også i disse to forhold tiltalt for medvirkende, og han er også tiltalt for at være medvirkende til forsøg på manddrab.



- De to mænd er tiltalt for drabsforsøg, da vi har vurderet, at deres hensigt var at dræbe den forurettede. Det skal retten nu tage stilling til, siger specialanklager Jesper Rubow.



Politiet skød mand



Episoden skete fredag den 5. juni 2020 kl. 15.25 under en demonstration, som Rasmus Paludan stod bag.

Manden trængte som nævnt igennem politiets afspærring med en kniv. Han blev derefter råbt an, og politiet affyrede varselsskud. Da manden ikke efterkom politiets ordrer, afgav en betjent et skud mod manden, der ramte ham i benet. Manden blev efterfølgende kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital.